Copa do Nordeste: sem gols, Fortaleza e Vitória tem empate em estreia na competição

Na estreia na Copa do Nordeste, Vitória e Fortaleza ficaram no empate em partida disputada no Barradão. O Leão do Pici até tentou se impor na base da troca de passes, porém esbarrou na boa marcação do Rubro-Negro baiano, que optou por jogar no contra-ataque.

O Vitória marcou bem o Fortaleza e dificultou um dos principais trunfos do Tricolor: a saída de bola apoiada desde o goleiro. Isso complicou muito a articulação cearense. A partida só melhorou no segundo tempo, com a criação de oportunidades claras de gol para os dois lados.

O Fortaleza, agora, volta as atenções para o Campeonato Cearense. O Tricolor entra em campo na quarta-feira (29) para fazer seu primeiro jogo na competição. A partida será a única antes do Clássico-Rei do próximo sábado (1), contra o rival Ceará.