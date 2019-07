Copom deve voltar a reduzir taxa básica de juros

Membros do Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniram nessa semana para definir a nova taxa Selic, taxa básica de juros do país. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar.

O jornalista Carlos Alberto comenta que o Copom deve retomar nesta quarta-feira (31), em uma reunião em Brasília, o processo de corte da taxa básica de juros. A última redução da taxa Selic promovida pelo Banco Central ocorreu em março de 2018, ou seja, há mais de 16 meses.

