Coronavírus: caso suspeito no Ceará é descartado pelo Ministério da Saúde

O caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus notificado no Ceará foi descartado, nesta segunda (03), de acordo com o Ministério da Saúde. Na semana passada, a Secretaria da Saúde do Ceará divulgou que um paciente de Sobral estava com a suspeita da doença no estado. O jovem de 27 anos esteve na China por 90 dias a trabalho e retornou ao Brasil no metade do mês de janeiro.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, o paciente internado estava “apresentando sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita” divulgado pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde para o vírus.

Segundo a última atualização, o Brasil está com 15 casos suspeitos, mas até o momento, não há nenhum caso confirmado da doença.

As suspeitas atuais se concentram no Rio de Janeiro (1), São Paulo (7), Paraná (1), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (4), conforme informações da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde.