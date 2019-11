Corpo de Bombeiros do Ceará recebe maior escada mecânica do Nordeste para reforçar ações de resgate

O Governo do Ceará apresentou, nesta sexta-feira (8), mais um investimento feito para a área da Segurança Pública. Durante evento realizado no bairro Mucuripe, o governador Camilo Santana entregou uma autoescada articulada Magirus de 42 metros para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Na aquisição do exemplar, que é único no Nordeste, foram investidos cerca de 1,3 milhão de euros oriundos do Fundo da Segurança Pública e Defesa Social (FSPDS).

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, e o coronel comandante-geral do CBMCE, Luís Eduardo Holanda, também participaram do evento. Durante a entrega, os bombeiros militares realizaram uma simulação de resgate, em um prédio situado na Avenida Beira-Mar, utilizando a autoescada articulada. A Magirus M42L-AS possui cinco lances de escada, tornando-se a mais alta do mundo quando se trata de braço articulado. Com ela, os bombeiros militares poderão alcançar áreas que antes eram inacessíveis. Outro ponto positivo do equipamento são as suas dimensões. Apesar da sua altura, o caminhão possui um porte menor, o que facilita a atuação em ruas mais estreitas, como por exemplo, no Centro de Fortaleza.

Hoje, com muita alegria, anuncio a compra de três equipamentos importados da Alemanha, cada escada custou cerca de R$ 8 milhões, e veio para reforçar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Apresento a 1° escada que chegou, produzida exclusivamente para o Ceará, articulada e que possui 42 m de altura. O objetivo da compra é entregar ao Corpo de Bombeiros o que há de melhor e mais moderno no Norte e Nordeste, que é o que temos feito para que o trabalho das forças de segurança de todo o Estado seja realizado com tranquilidade, segurança, tecnologia e inteligência. Além de garantir também a segurança e a tranquilidade para a população cearense, ressaltou o governador Camilo Santana.

Ele encerrou seu discurso convidando aos partícipes a acompanhar a demonstração dos bombeiros utilizando a escada e pediu uma salva de palmas para os heróis do Corpo de Bombeiros.

Já o secretário André Costa destaca que essa aquisição moderna, que facilitará e tornará mais ágil os trabalhos de resgate em altura e combate a incêndios em edificações, é mais um dos investimentos feitos pelo Governo no Sistema de Segurança Pública, em especial no Corpo de Bombeiros.

Com as entregas de novos equipamentos de proteção individual (EPIs), desencarceradores, desfibriladores e viaturas e o ingresso de novos servidores, por meio de concurso público, o CBMCE vem se modernizando e fortalecendo sua atuação em todo o Ceará, frisa.

A tecnologia da nova autoescada do Corpo de Bombeiros apresenta ainda uma melhor distribuição de peso entre os eixos traseiros e dianteiros, permite uma assistência mais rápida, segura e compreensiva, especialmente em condições adversas. Ou seja, além de missões em áreas com escassez de espaço, o equipamento também fortalecerá as atuações bombeirísticas em plantas industriais irregulares e complexas, em galerias e terraços, áreas abaixo do nível do solo, em sacadas, linhas elétricas aéreas e em cabos de energia e de telefone.