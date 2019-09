Corpo de Bombeiros receberá três veículos especiais de salvamento e combate a incêndios

O governador Camilo Santana esteve nesta terça-feira (17) reunido com o presidente da Empresa Magirus-Deutz, Marc Diening, na cidade de Ulm, na Alemanha, onde fechou a aquisição de três viaturas do tipo Autoescada articulada para reforçar a atuação dos Bombeiros nas ocorrências de salvamento e combate a incêndios em todo o estado. Os três equipamentos estão sendo comprados pelo Governo do Ceará por 4,5 milhões de Euros. Dois dos veículos possuem escadas com 42 metros de comprimento, sendo os maiores do mundo nesse tipo de equipamento, usados em edificações elevadas e ocorrências de alta complexidade.

A Magirus é referência mundial na fabricação desse tipo de veículo e de outros equipamentos usados no combate a incêndios. Atualmente o Ceará possui duas Autoescadas, que ficam na Sede dos Bombeiros, em Fortaleza. Com as três novas aquisições, a corporação deverá atuar de forma mais efetiva em todo o estado.

“Assim como fizemos na Ciopaer, quando ampliamos as bases com helicópteros em várias regiões do Ceará, faremos o mesmo com os veículos de combate a incêndios e salvamentos. Deveremos enviar um desses equipamentos para a Região Norte, em Sobral, outro para a Região do Cariri, em Juazeiro, e o terceiro para reforçar a atuação dos Bombeiros em Fortaleza e Região Metropolitana”, afirmou Camilo Santana.

Com a ida do governador à Alemanha, um dos veículos será entregue de imediato e deve chegar ao Ceará nas próximas semanas. Os outros dois deverão chegar no próximo ano. Na oportunidade, Camilo Santana ainda conheceu outros equipamentos de salvamento e combate a incêndios, que deverão reforçar os trabalhos dos Bombeiros do Ceará.

Helicópteros

O governador Camilo Santana se reuniu ontem (16), na cidade de Donauwörth, na Alemanha, com a direção da multinacional Airbus para tratar sobre a aquisição de mais dois helicópteros. As aeronaves vão reforçar a frota da segurança pública do Estado, que já é uma das maiores e mais modernas do país.

“Tenho um compromisso de reforçar cada vez mais nossas forças de segurança para combater a criminalidade e proteger nossa população. Nossos helicópteros da Ciopaer, além do combate diário ao crime, ajudam a salvar vidas, através do transporte aeromédico em todo o estado. Vamos ampliar nossas bases da Ciopaer, hoje já presentes em Fortaleza, Sobral, Juazeiro e Quixadá, para chegar cada vez mais rápido em qualquer lugar do Ceará”, citou o governador, reforçando que a próxima base será no município de Crateús.

Atualmente, o Ceará tem a terceira maior frota policial do Brasil, considerando todos os tipos de aeronave, e a maior em aeronaves biturbina e em voo por instrumentos, o que resulta em autonomia de sobrevoo a qualquer hora e em qualquer ponto do Estado, diminuindo o tempo médio de resposta para ocorrências. Ao todo, são nove helicópteros, sendo seis biturbina, e um avião modelo Cessna 210.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará