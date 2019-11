Corpo de Gugu Liberato será velado em caixão aberto

A assessoria de Gugu Liberato informou nesta quarta-feira (27) que o corpo do apresentador, morto aos 60 anos após um acidente doméstico, será velado em caixão aberto na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). O comunicado oficial ainda afirmou que não haverá cortejo no trajeto que acompanhará o corpo de Gugu de Viracopos, em Campinas, até a Assembleia Legislativa, na capital paulista.

A previsão de abertura para o velório é de 12h de quinta-feira (28), e o público, a família e os amigos do apresentador terão aproximadamente 24 horas para fazer uma última despedida antes de seu sepultamento, que acontecerá na sexta-feira, no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi. A entrada popular ao Salão Monumental da ALESP será feita pela Av. Sargento Mario Kozel Filho, Paraiso.

O corpo do apresentador já foi preparado para translado rumo ao Brasil e fica na funerária até esta quarta-feira, quando o corpo será liberado. O corpo seguirá para o Orlando Airport International (MCO), de onde embarcará para o Brasil em voo às 19h15. A chegada será no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 6h05 da manhã de quinta-feira. Os familiares virão no mesmo voo.

(*)com informação do G1