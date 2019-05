Correios vão desativar oito agências de atendimento em Fortaleza até julho

Os Correios vão encerrar o atendimento em oito agências até o próximo dia 5 de julho. Três delas já estavam fechadas temporariamente, no Benfica, Duque de Caxias e Cristo Rei. A ação faz parte de uma readequação dos canais de atendimento, iniciada em 2018.

As unidades desativadas em Fortaleza ocupam imóveis alugados. São elas: agência da Assembleia Legislativa, Benfica, Campus do Pici, Delegacia do Min. Da Fazenda, Duque de Caxias, Washington Soares, Fortaleza e Cristo Rei.

De acordo com os Correios, o atendimento será absorvido por outras agências próximas e os funcionários também vão ser transferidos. Ao todo, as atividades de 161 agências vão migrar para outras unidades até 5 de julho. Atualmente, os Correios possuem cerca de 11 mil pontos de atendimento em todo o país.

Confira as agências que vão atender os público das unidades desativadas são: