Correndo contra o tempo: Deputados e senadores precisam aprovar matérias antes do recesso

Com poucos dias para o recesso previsto para iniciar no dia 18 de julho, deputados e senadores buscam agilizar a apresentação e votação de matérias importantes para o Brasil. O recesso só pode ocorrer se houver a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades para o Orçamento do ano seguinte.

O relatório preliminar foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e o texto prevê que o salário mínimo, em 2020, será de R$ 1.040, sem ganho real. O prazo para emendas vai até 4 de julho, e a previsão é que a matéria seja votada pela comissão entre os dias 9 e 10 de julho.

Na próxima semana, a Câmara vai somar esforços para tentar aprovar a reforma da Previdência, projeto considerado prioritário pelo Governo. E pode concluir, ainda, a votação do projeto da nova Lei de Licitações, que cria modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras, tipifica crimes e disciplina aspectos do tema para os três níveis de Governo.