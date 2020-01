O correspondente do Jornal Alerta Geral na Região dos Inhamuns, Alverne Lacerda, cobrou, nesta terça-feira (7), à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado explicações sobre a suspensão das obras de recuperação da parede do Açude Broco, em Tauá. De acordo com Alverne, a empresa responsável pela recuperação do reservatório fez alguns serviços e não conclui as obras orçadas em R$ 900 mil.

