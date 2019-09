CPMI das Fake News será instalada nesta quarta-feira

Será instalada na manhã desta quarta-feira (4) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar o uso de fake news nas eleições de 2018. A comissão foi proposta pelo deputado Alexandre Leite (DEM-SP), que reuniu assinaturas de 276 deputados e 48 senadores. A reunião está marcada para as 11 horas, no plenário 19 da ala Alexandre Costa, no Senado.

Composta por 15 senadores e 15 deputados (e igual número de suplentes), a CPI mista terá 180 dias para investigar a criação de perfis falsos para influenciar as eleições do ano passado e ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público.

A prática de ciberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis também será investigada pelo colegiado, assim como o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Após a instalação, devem ser definidos o presidente, o vice-presidente e o relator do colegiado.