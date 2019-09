Crato realiza I Reunião do Comitê Gestor da Feira de Animais e Produtos da Agricultura Familiar

A 1ª reunião do Comitê Gestor da Feira de Animais e Produtos da Agricultura Familiar aconteceu ontem na sala de reunião da Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Ceará (EMATERCE), no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti.

Com a presença do Secretário Executivo de Planejamento da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Zé Leite, e do Secretário de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos do Crato. Carlos Freires, o encontro se propôs a determinar, por meio de planejamento, as ações que irão organizar os parâmetros da atividade de negócios que o comitê se predispõe a realizar, no intuito de fomentar o desenvolvimento do município e da região como um todo.

Sob orientações do Gestor da SDA, De Assis Diniz e do Prefeito Zé Ailton Brasil, ficou acertada a reprogramação da data da Feira para 6 de dezembro, sendo essa uma data mais adequada para a organização, bem como para os participantes

“Faremos visitações em diversas feiras que já acontecem aqui nas redondezas, no interior do Ceará e também no Estado de Pernambuco, e assim estaremos melhor programados para um evento de porte”, explicou o Secretário Carlos Freires.

O objetivo primordial desse evento é tornar o espaço do Parque um equipamento multiuso, para que além dos serviços já disponibilizados aos agricultores como na sede da Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Ceará (EMATERCE), do Instituto Agropolos e eventos de grande porte como a Exposição Agropecuária do Crato (ExpoCrato), o município possa contar com mais um evento que trará melhorias em diversos aspectos.

Participaram da reunião, o vereador Pedro Lobo; representantes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (ADAGRI); da EMATERCE; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); Câmara dos Diretores Lojistas (CDL); Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará(FAEC); Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bio-Região do Araripe (ACCOA); Associação dos Criadores do Cariri (ACC); Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (FETRAECE); e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Crato.