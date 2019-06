Crato recebe Mostra de Teatro de Rua do Sesc a partir do dia 10

Durante os dias 10 a 15 de junho a cidade do Crato, na Região do Cariri, será palco para as Artes Cênicas. A cidade vai receber por uma semana a Mostra de Teatro de Rua do Sesc, que traz ao município apresentações gratuitas nas linguagens de dança, teatro, circo, performance, música e tradição. O evento será gratuito.

Nesta edição, a programação estará presente nas ruas, nos centros comerciais e na casa de mestres de tradição do Crato. A Mostra de Teatro contará com a participação de cinco grupos e atenderá a todos os públicos.

O objetivo da iniciativa, promovida pela Unidade do Sesc no Crato, é fortalecer a diversidade das estéticas cênicas voltadas para a rua ou espaços alternativos, promovendo a arte e democratizando o acesso à cultura. A ideia é levar espetáculos para o público e valorizar as manifestações artísticas de rua. A programação começa no próximo dia 10, a partir das 9h da manhã, na Feira Livre do Crato.

O Sesc é uma instituição integrante do Sistema Fecomércio e oferece ações de educação, cultura, esporte, lazer e promoção social. Os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, empresários e seus dependentes são os beneficiados pelo Sistema, mas os serviços também são abertos para população em geral.