Banco do Nordeste investe R$ 2,2 bi em microcrédito no Ceará

O programa de microcrédito do Banco do Nordeste, o Crediamigo, superou a marca de R$ 7 bilhões em empréstimos realizados em 2019, com mais de 3,1 milhões de operações. Os resultados representam crescimento de 14,3% e de 6,1%, respectivamente, na comparação com igual período do ano passado.

No Ceará, já foram aplicados R$ 2,2 bilhões no ano. O montante está distribuído em 1,1 milhão de operações de microcrédito, aumento de 15% nos valores aplicados e de 4,6% na quantidade de operações em relação a 2018.

O Crediamigo possui mais de 20 anos de atuação e oferece crédito rápido e orientado para mais de 2 milhões de microempreendedores. Atualmente realiza 17,6 mil operações de microcrédito por dia, com média de R$ 2,2 mil de valor por empréstimo.

Recentemente, o programa reduziu para 0,99% ao mês as taxas de juros nas operações voltadas para a melhoria da infraestrutura e aquisição de pequenas ferramentas.

O Crediamigo facilita o acesso ao crédito a empreendedores dos setores informal ou formal da economia. Associado ao crédito, o programa disponibiliza acompanhamento e orientação para melhor aplicação do recurso.