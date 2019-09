Crediamigo do Banco do Nordeste e Visa premiam empreendedora de Fortaleza

A comerciante Glauciane Saraiva Almeida, dona de uma loja de ferramentas e oficina mecânica no bairro Jangurussu, em Fortaleza, é a mais nova ganhadora da Campanha Sonho Realizado, ação promovida pelo Banco do Nordeste em parceria com a Visa, para clientes do programa de microcrédito urbano orientado – Crediamigo. O anúncio da premiação foi feito em cerimônia com a presença do presidente do BNB, Romildo Rolim, nessa sexta-feira (13), na sede do Banco. O valor de R$ 30 mil será utilizado para investir em melhorias no empreendimento.

Cliente do Crediamigo há quatro anos, Glauciane Almeida conta que o seu negócio iniciou como oficina de bicicletas, evoluiu para borracharia e hoje vende parafusos, lubrificantes e oferece serviços de mecânica para veículos de pequeno e grande porte.

“No grupo ajudamos uns aos outros a empreender e os empréstimos foram essenciais para a ampliação da loja e compra de ferramentas. Com o prêmio, vamos construir uma coberta para veículos pesados e reformar a fachada”, comemora.

O Crediamigo possui mais de 20 anos de atuação e até agosto deste ano realizou 2,9 milhões de operações, somando R$ 6,5 bilhões investidos na economia da Região. No Ceará, este ano, já foram realizadas 1 milhão de operações, que resultaram no aporte de R$ 2,1 bilhões.

“Com o Crediamigo, o Banco do Nordeste oferece crédito rápido e orientado para mais de 2 milhões de microempreendedores. São aproximadamente 18 mil operações por dia. A premiação é um incentivo a esses clientes”, destaca o presidente Romildo Rolim.

A Campanha Sonho Realizado já premiou outros três empreendedores, nos estados do Piauí e da Bahia. O foco foi estimular o uso do cartão de débito Crediamigo Visa. Para concorrer, cada cliente recebeu um número da sorte ao usar o cartão nas compras a partir de R$ 10. Entre janeiro e agosto de 2019, o volume de compras no débito aumentou 51% em relação ao mesmo período do ano passado.