Cresce 44% o número de pedidos por internação em UTI e leitos em hospitais de maior complexidade

O Ceará conta, atualmente, com 1.066 leitos de UTI, sendo 722 conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O titular da pasta, Dr. Cabeto, reconhece o déficit, mas afirma que a carência atual está em cerca de 200 leitos, aproximadamente 33% menor do que os números de 2017.

A demanda deve ser sanada, segundo afirma, com a liberação de recursos para a construção de pelo menos 200 novos leitos distribuídos em 20 hospitais polos no interior do Estado, com dez unidades em cada, em cidades como Iguatu, Crateús, Tauá, Itapipoca, Tianguá, entre outros. A expectativa é que estejam prontos para uso em até três anos.