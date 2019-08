Cresce o número de aberturas de empresas em 2019

O número de novas empresas registradas na Junta Comercial do Estado do Ceará, autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, apresentou crescimento nos registros de janeiro a julho deste ano, período em que já foram abertas 49.793 novas empresas, em comparação aos últimos cinco anos, quando se registrou em todo o ano de 2014 o total de 58.650 constituições.

Em percentuais, os números de novas empresas abertas até julho de 2019, representam 84% dos registros feitos em todo o ano de 2014.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Júnior, o crescimento no número de empresas no estado é um dos objetivos do Governo do Estado no sentido de impulsionar o Produto Interno Bruto cearense.