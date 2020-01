Criação da meia passagem nas macroregiões é proposta na Assembleia

A criação da meia passagem em ônibus intermunicipais para estudantes no Ceará está em apreciação na Assembleia Legislativa. O projeto de lei é de autoria do deputado Elmano Freitas , do PT, e a proposta beneficia estudantes que residem nos diversos municípios do Estado com uma redução de 50% no valor das passagens.

De acordo com o texto, terão acesso ao desconto os alunos regularmente matriculados nos estabelecimentos de ensino público ou particular, de ensino superior, técnico, médio, fundamental, profissionalizante e cursos preparatórios para vestibular. Elmano Freitas argumenta que o projeto estende aos estudantes do Ceará uma “conquista histórica” que a juventude brasileira já vem alcançando em muitos outros estados do País. O desafio maior para o aluno não é passar no vestibular, é manter-se durante o curso. A grande parte são trabalhadores que se deslocam durante a noite, que utilizam mais de um ônibus para chegar a sua instituição de ensino. Estes estudantes trabalham e estudam com o objetivo de uma melhor qualificação, em busca de crescimento pessoal e durante a sua formação não terão uma média salarial suficiente para manterem o curso e a si mesmo, muito pelo contrário, explica. O parlamentar considera que o projeto trará para o Estado uma nova concepção de investimento que priorize todos os níveis de ensino, mas, principalmente, a qualificação dos estudantes que cursam as universidades regionais.