Criança envia carta para inspetor da PCCE agradecendo pela recuperação de seu celular

O reconhecimento do trabalho de investigação dos policiais da Delegacia Regional de Crateús da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado, veio por meio de uma cartinha escrita por uma criança de nove anos de idade, na última sexta-feira (24). O menino agradece a um inspetor de polícia por te recuperado o seu celular, que havia sido furtado no mês de outubro de 2019. A ação gerou comoção e alegria na equipe policial.

A vítima procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência (B.O), acompanhado por sua mãe Suely Ferreira Santiago (44), por furto de um aparelho celular. O telefone foi furtado no mês de outubro em um clube localizado no bairro Venâncios, em Crateús. Após investigações policiais, o inspetor José Airton Melo da Silva Júnior conseguiu localizar o aparelho no distrito de Santo Antônio dos Azevedos, na zona rural de Crateús. O celular foi restituído para a vítima no último dia 23 de janeiro.

A criança teve a iniciativa de fazer uma carta de agradecimento para o inspetor, pela devolução de seu aparelho celular. “Obrigado por achar meu celular inspetor Hairton (sic). Eu te agradeço muito”, escreveu o menino. A mãe da criança agradece todo o apoio e atenção que recebeu dos policiais na ocorrência. Ela disse que muitas pessoas comentaram que a criança havia perdido o celular, mas depois foi constatado que havia sido um furto. “Meu filho chorou de alívio e felicidade após recuperar o celular”, comentou Suely.

O inspetor Airton relatou que ao ver a alegria do menino no momento da entrega do celular, deu um abraço e pediu pra ser seu amigo. “Senti que não havia melhor salário que fazer uma criança feliz. Acredito que é isso que a sociedade, como um todo, merece da sua polícia. A felicidade dele é a minha!”, descreve o policial. No dia seguinte, o inspetor foi surpreendido com a cartinha de agradecimento entregue por sua mãe. Um gesto simples mas com imenso valor emocional para os agentes da segurança pública.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará