Crianças de Juazeiro do Norte serão beneficiadas com Centro de Educação Infantil

As crianças de Juazeiro do Norte ganharão um espaço adequado para aprender e se desenvolver. Nesta terça-feira (30), às 17 horas, será assinada a ordem de serviço para a construção do Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Frei Damião. A primeira-dama Onélia Leite Santana e a secretária da Educação Eliana Estrela participam da solenidade.

O investimento para a construção do CEI é da ordem de R$ 1,4 milhão. O recurso é proveniente do Governo do Estado com contrapartida do município.

O espaço pode atender até 208 crianças que estão na faixa de 0 a 5 anos. O prédio é composto por quatro salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozinha, berçário, fraldário, dormitório, copa, recepção e playground. A obra será supervisionada pela Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), por meio do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE).

O equipamento faz parte dos investimentos que asseguram a construção de 56 espaços educacionais com o mesmo padrão. Os recursos são da ordem de R$ 70,8 milhões e integram o Programa de Ampliação da Oferta Municipal de Educação Infantil. Além disso, outros 64 Centros estão assegurados para as crianças cearenses. Ao todo, o Estado ganhará 120 CEIs.

Um total de 33 Centros já foram entregues à população cearense. Os municípios beneficiados são: (02) Aquiraz, (01) Caucaia, (01) Camocim, (01) Guaraciaba do Norte, (01) Granja, (03) Horizonte, (02) Iguatu, (01) Ipu, (01) Itapajé, (01) Itaitinga, (01) Irauçuba, (01) Jaguaribe, (01) Mombaça, (01) Quixeré, (01) Quixeramobim, (02) São Gonçalo, (03) Sobral, (02) Tauá, (03) Tianguá, (02) Varjota, (01) Várzea Alegre e (02) Viçosa.

O CEI reúne oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças. A melhoria da educação para esse público é um dos compromissos assumidos pela atual gestão. Para isso, vem investindo em espaços pedagógicos adequados e implantou o Programa Mais Infância Ceará, desenvolvido pelo Gabinete da Primeira-Dama do Estado, que consiste em três pilares: Tempo de Brincar, Tempo de Crescer e Tempo de Aprender. Essa iniciativa visa apoiar as famílias em condições de pobreza e vulnerabilidade social no cuidado e na educação de suas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses.

Mais Paic

Outra ação importante foi o lançamento do Mais Paic – Programa de Aprendizagem na Idade Certa, em 2015, pelo Governo do Ceará. A iniciativa ampliou até o 9º ano do Ensino Fundamental os benefícios antes ofertados da Educação Infantil ao 5º ano. Em 2018, um total de 89,60% dos alunos cearenses da rede pública finalizaram o 2º ano do Ensino Fundamental alfabetizados. Esse é um desempenho histórico, com o melhor resultado de aprendizagem nesse nível de ensino, desde que o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Spaece) passou a avaliar o processo de alfabetização, a partir do 2º ano, em 2007.

Além da alfabetização, houve evolução nos demais anos do Ensino Fundamental. As estratégias para alcançar a melhoria nestes níveis de ensino incluem o acompanhamento das escolas, a formação de professores e a utilização de material didático. Essa melhoria nos níveis de alfabetização e dos primeiros anos do Ensino Fundamental alcançada no Ceará deve-se à boa combinação dos esforços de todos os municípios com o apoio estadual.