Crimes antigos: Zé do Valério é indiciado por crime realizado em 2014

O Delegado Regional de Iguatu, Marcos Sandro, afirmou que a moto roubada para fuga do crime contra a universitária foi roubada em 2014. Segundo informações do delegado, em 2014, Zé do Valério morava no Sítio Jequi do Boa Vista, em Quixelô, e usava o nome falso de Antônio Pereira.