Desastre ambiental: 42% acham que Bolsonaro agiu mal durante crise do óleo no litoral

O levantamento também revela que 31% avaliam as atitude do presidente regular e outros 23% como ótima ou boa. A pesquisa foi feita com 2.948 pessoas acima de 16 anos em 176 municípios nos dias 5 e 6 de dezembro de 2019.

Na avaliação por gênero, 44% das mulheres acharam o desempenho do governo ruim ou péssimo para lidar com o desastre ambiental. Entre os homens, o percentual é de 39%.

No Nordeste, região mais atingida pelas manchas de óleo, a avaliação negativa é maior do que nas outras regiões. Metade dos entrevistadas avaliam o desempenho do governo como péssimo, 29% como regular e 16% como ótima ou boa.

Desastre ambiental

As manchas de óleo que afetam o litoral do Nordeste e estados do Sudeste já atingiram 980 pontos desde o início da crise, em agosto. É o que aponta o mais recente balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), divulgado em 20 de dezembro.