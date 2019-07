Governo Federal reconhece a crise hídrica em novos 22 municípios no interior do Ceará

A crise hídrica afeta milhares de moradores de cidades do interior do Ceará onde as chuvas foram insuficientes para elevar o nível de acúmulo de água nos reservatórios. O presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Nilson Diniz, disse que a situação mais crítica é nas comunidades rurais. Uma das medidas para atender aos moradores dessas localidades é o sistema de carro-pipa ou a perfuração de poços profundos.

Com a escassez de água para o abastecimento da população, o Governo Federal, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, reconheceu a crise hídrica em novos 22 municípios, ratificando, assim, o decreto do Governo do Ceará de 26 de abril de 2019.

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, registra que 33 dos 184 municípios do Ceará estão com reconhecimento de situação de emergência vigente. Em 2019, 67 cidades já foram atendidas pelo decreto. E, nessa lista, entram os municípios:

1 – Beberibe

2 – Boa Viagem

3 – Campos Sales

4 – Caririaçu

5 – Catarina

6 – Catunda

7 – Deputado Irapuan Pinheiro

8 – Itapajé

9 – Jaguaretama

10 – Jaguaribara

11 – Jati

12 – Milhã

13 – Mombaça

14 – Monsenhor Tabosa

15 – Morada Nova

16 – Nova Olinda

17 – Pedra Branca

18 – Pereiro

19 – Piquet Carneiro

20 – Saboeiro

21 – Solonópole

22 – Tarrafas