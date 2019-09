Cruz é cortada e revolta população de Mulungu

Um Grupo católico do terço dos homens de Mulungu em missão idealizada pelos os mesmos colocaram na localidade da serra do prata uma cruz (cruzeiro) aproximadamente de 7 metros de altura e 3 de largura pesando 180kg, cruz essa que em sua saída de expedição foi benzida pelo pároco da cidade.

Após isso seguindo o trajeto da sede do município ao seu destino, área com uma mistura de paisagem de serra e caatinga, concluíram a missão na trilha e ao chegar a colocaram no ponto mais alto desta serra a cruz como planejado sendo bastante festejado e registrado em redes sociais enaltecendo toda fé dos que ali participaram desse feito que ocorreu há um mês e 15 dias.

No início desta semana segunda feira (16) curiosos e simpatizantes que tomaram conhecimento do feito foram ao local bastantes eufóricos na intenção de admirar o Cruzeiro, chegando lá se depararam com a situação a cruz foi cortada em seu tronco deixando a todos perplexos, autoria do tamanho absurdo ainda e desconhecida.