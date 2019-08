Cruzeiro anuncia a contratação de Rogério Ceni

O Cruzeiro levou menos de quatro dias para anunciar o nome do novo técnico: Rogério Ceni, que assina com o clube até o fim de 2020. O ex-treinador do Fortaleza, de 46 anos, vai conduzir a equipe mineira na caminhada de recuperação no Campeonato Brasileiro e no desafio de buscar a classificação à final da Copa do Brasil, diante do Internacional, após derrota por 1 a 0, no confronto de ida em Belo Horizonte.