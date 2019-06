Cuidado com os fogos de artifício e música alta

Quem não gosta de ouvir uma boa música nas alturas? É, de vez em quando, a empolgação toma conta da gente. Mas, apesar da vontade, é preciso ter cuidado com essa prática.

A exposição ao ruído e a música muito intensa, não é apenas prejudicial para o ouvido interno, comprometendo a audição, mas também é prejudicial em termos psicológicos. Aumenta o estresse, pode provocar depressão, insônias e diminuir a atenção. Em certos casos, surgem zumbidos que condicionam muito a qualidade de vida.

A perda da audição é irreversível se as células auditivas tiverem morrido, por isso, é importante utilizar os fones com moderação e não escutar música muito alta ou por muito tempo, disse médico otorrinolaringologista e presidente da Coorlece, Samuel Rachid.

Fogos de artifícios

Mesmo que os fogos de artifícios sejam interessantes, a pressão pode levar a danos para a audição quando protetores auditivos não são usados.

O som emitido por fogos de artifício pode atingir 150 a 175 decibéis. A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), para adultos, é de não se expor a mais de 140 dB de pressão de som. Enquanto que para as crianças é recomendável apenas 120 dB. As crianças são as que vivenciam a pressão mais alta do som e não devem ser expostas a fogos de artifícios. A exposição a sons altos como fogos de artifícios pode provocar perda auditiva temporária ou permanente e tinnitus.

Para você que usa fones de ouvido, separamos algumas recomendações

Prefira fones de ouvido que ficam externos

Modelos intra-auriculares, menores e muito comuns hoje em dia, são mais prejudiciais. Quanto mais longe do conduto auditivo está a fonte de som, melhor. Os fones de ouvido do tipo externo são os mais recomendados pois eles ajudam a diminuir os riscos da perda auditiva se utilizá-los da forma correta.

Cuidado com o volume

Use o volume sempre na metade da graduação máxima do aparelho. “O ideal é conseguir ouvir a música e os sons externos também. Se a música impede de ouvir os sons externos significa que está alta demais”. Se a pessoa ao seu lado também consegue ouvir a música que você está escutando, é sinal de que o volume está muito alto. Devemos nos prevenir e ficar alerta ao aumentar o som para ouvir nossa música favorita.

Dê um descanso aos seus ouvidos

A cada hora de música ouvida no fone, a recomendação é dez minutos de pausa. O “repouso auditivo” também serve quando vamos a um show com música alta ou ficamos expostos a um som muito alto em um determinado dia. Evitar ficar dois dias seguidos exposto a ruídos altos ajuda a “descansar”, evitando que o dano auditivo – que tem como sintoma os zumbidos, por exemplo – torne-se permanente.