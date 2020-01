Cuidados básicos no dia a dia previnem acidentes com escorpião

No período chuvoso, os cuidados com acidentes envolvendo escorpiões precisam ser reforçados. Os animais gostam de calor e, durante a quadra chuvosa, precisam se deslocar para locais mais quentes e com isso acabam entrando nas casas.

“Os escorpiões estão entre nós o ano todo, mas com a chegada das chuvas eles começam a surgir. Já que não são animais aquáticos, eles vão em busca de locais mais quentes e seguros para se abrigarem”, explica Ivan Luiz, técnico do Núcleo de Controle de Vetores da Secretaria da Saúde do Ceará.

Fiações, encanamentos de esgoto, portas e janelas facilitam a entrada de escorpiões nas residências. Os animais são noturnos, buscam por alimentos à noite.

“Durante o dia, para evitar a claridade, os escorpiões escondem-se em lugares escuros. Armários, sapatos, gavetas e até mesmo roupas nas áreas de serviço e banheiros são esconderijos”, reforça.

Por isso, é importante limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede, jardins, quintais e terrenos baldios. Não depositar ou acumular lixo, entulho e materiais de construção. Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés tão é fundamental. Além de combater insetos como baratas, por exemplo, que são alimentos para escorpiões e aranhas. Em 2019, o Ceará registrou 6.587 picadas de acidente por escorpião.

O que fazer em caso de picada

Ao encostar a mão, os pés ou qualquer outra parte do corpo, o animal se sente ameaçado e reage. A picada do escorpião frequentemente causa dor moderada ou intensa, podendo também causar formigamentos no local da lesão.

“Lavar o ferimento com água e sabão é a primeira coisa que a pessoa deve fazer e logo em seguida procurar imediatamente uma unidade de saúde”, reforça.

Além da limpeza com água e sabão, a pessoa pode ainda aplicar uma compressa de água morna no local, mas jamais deve amarrar; aplicar qualquer tipo de substância no local da picada (como por exemplo, álcool e querosene); cortar, perfurar ou queimar o local do ferimento; não usar curativo e evitar ingerir bebida alcoólica ou qualquer outro líquido como álcool, gasolina ou querosene.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará