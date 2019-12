Cultura: Cia Carroça de Mamulengos é atração do Cineteatro São Luiz nesta sexta

A Companhia Carroça de Mamulengos apresenta em Fortaleza o espetáculo “A Ópera de uma Família Brincante” nesta sexta-feira (06), no Cine Teatro São Luís, às 19h. O palco recebe a tradição da cultura popular, matriz criativa desta formação de músicos, brincantes, atores, bonequeiros, contadores de histórias e palhaços.

Integram a Companhia três gerações de artistas formados na cena itinerante em teatros, praças, feiras e ruas. A trupe familiar roda o Brasil há 42 anos com sua arte de raízes na ancestralidade dos trovadores, saltimbancos e picadeiros de uma Europa medieval renascida no caldeirão cultural do Brasil. São artistas que vivem para sua arte, celebrando a riqueza, saberes culturais e simplicidade do Brasil e seu povo.

O picadeiro é o sagrado nesta família, a extensão do próprio lar. A estrada tem sido a escola da família Gomide em espetáculos itinerantes que incorporam às brincadeiras a dança, música e o canto, os bonecos e os elementos circenses. Pais, mães, filhos, netas, noras e genros vivem o desenvolvimento de uma arte que dialoga com a identidade cultural do Brasil e do mundo.

“A Ópera de uma Família Brincante” é a cristalização de momentos vivenciados pela Família Carroça ao longo desses anos. As cenas desse espetáculo de revista são criadas a partir do nascimento e crescimento de cada filho e neta, como um conto que aumenta a cada ponto. Ele revela o amadurecimento de uma família que se desenvolve a cada dia, a cada espetáculo, onde o palco é um espaço natural de se viver. Mamulengos, palhaços, músicas e teatro contam essa colorida história, numa programação que reúne e diverte famílias e um público de todas as idades.

SERVIÇO:

Espetáculo “A Ópera de uma Família Brincante” – Companhia Carroça de Mamulengos

Quando: 06/12/2019, às 19h

Local: Cineteatro São Luiz

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) – setor único