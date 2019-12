Cultura in Foco: Banda Melim se apresenta no Beach Park em fevereiro

Um dos trios de maior sucesso no Brasil, a banda Melim, se apresenta no Beach Park no dia 8 de fevereiro. Integrando a programação de Verão, os irmãos trazem ao gramado da Vila Azul do Mar um show completo repleto de hits como “Meu Abrigo”, “Ouvi dizer” e “Gelo” para toda a família.

Os ingressos já estão à venda no site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br) a partir de R$ 60 (meia). Para obter a meia entrada, é preciso seguir o regulamento disponível no site. Crianças acima de cinco anos precisam de ingresso para acessar o show.

Verão Beach Park

O Beach Park recebe, a partir do mês de dezembro, uma programação especial para o verão. Com atrações inéditas, o Verão Beach Park terá, até fevereiro, apresentações, shows e campeonatos esportivos em todas as áreas do destino turístico. Entre os destaques, o lançamento de uma nova atração exclusiva de realidade virtual, o Submerso, que irá simular o fundo do mar através de imersão em 4D na água.

Sobre a banda Melim

Quem vê os irmãos Melim tocando juntos – com muito sucesso, diga-se de passagem, deve imaginar que eles cresceram fazendo o maior som, transformando a casa em Niterói (no Rio de Janeiro) em um palco permanente. Errado! Diogo e Rodrigo, que são gêmeos, e a caçula Gabi só se conectaram, musicalmente falando, há pouco tempo. Mas a química deu tão certo que o sucesso foi apenas consequência. Com a mistura temperada de reggae, pop, MPB e influências internacionais, o estilo “good vibes” e o vocal harmonioso do trio conquistou rapidamente uma (fiel) legião de fãs. E esse número promete aumentar mais ainda. É que, depois de lançarem um bem-sucedido EP no final do ano passado, a banda Melim chega agora com um álbum recheado com 16 músicas autorais.

Sobre o Beach Park Entretenimento

Com mais de 30 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza, capital do Ceará, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas pelos viajantes no país inteiro. Atualmente ocupa mais de 160 mil m² e reúne um parque aquático, três resorts, um hotel, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar – espaço de convivência e serviços -, ambos abertos ao público. O Aqua Park, que conta com 18 grandes atrações, recebeu em 2017 a notável marca de um milhão de visitantes. O Beach Park Entretenimento também faz parte do Hall da Fama do TripAdvisor por ter recebido o Certificado de Excelência nos últimos cinco anos. Pelo segundo ano consecutivo, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil pelo Prêmio Great Place To Work. Mais que um destino de férias, hoje se consolida como um grupo de entretenimento por meio de suas diversas atuações como a Rádio Beach Park, a Revista Onda Beach Park, e o Beach Park Studios – estúdio de animação próprio. Com a preservação do meio ambiente sendo uma de suas prioridades, o Beach Park tem reconhecimento internacional de gestão ambiental com o selo ISO 14.001 – norma adotada por grandes empresas de todo o mundo que tem o compromisso de reduzir o impacto ambiental e ampliar os negócios. É sócio-idealizador da Pordunas, Associação que tem como objetivo desenvolver projetos e iniciativas socioambientalmente responsáveis para melhoria da qualidade de vida da região do Porto das Dunas, em Aquiraz-CE.