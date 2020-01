Cultura in Foco: cinema do Dragão inicia 6ª edição da Mostra Retroexpectativa nesta quinta-feira

O Cinema do Dragão está em fase de celebração. Em 2019, atingiu a histórica marca de 50 mil espectadores, número que só foi registrado em 2014. “Bacurau” foi o filme mais assistido do ano passado, com quase 10.500 espectadores, o maior público da história do Cinema do Centro Dragão do Mar. E o ano começa com intensa programação, nesta quinta-feira (16) se inicia a 6ª edição da Mostra Retroexpectativa 2019/2020, que segue até 29 de janeiro. Serão exibidos 69 filmes de 17 países, sendo 31 longas brasileiros. Entre as estreias estão “Pacarrete”, “Três verões”, “A febre” e “Vitalina Varela”.

“A Retroexpectativa foi se estabelecendo como o momento mais importante do ano para o Cinema do Dragão. A mostra virou um marco cultural, é o momento em que vemos o ano que passou, que apresentamos uma série de filmes inéditos para a cidade e que podemos nos debruçar sobre a exibição dos clássicos. Pacarrete é o inédito mais importante do Ceará, mas temos uma lista bastante diversa”, detalha Pedro Azevedo, curador do Cinema do Dragão. Também serão exibidos clássicos do cinema mundial em cópias restauradas e no suporte original 35mm.

Debates

A Mostra também traz debates após as exibições. Na abertura, dia 16, o público poderá trocar ideias com Allan Deberton, o realizador do cearense “Pacarrete”, filme gravado no interior do Ceará que ganhou oito Kikitos no 47° Festival de Cinema de Gramado, a maior premiação do País. Dia 17, a Mostra contará com a presença de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, realizadores de “Bacurau”, um dos filmes mais importantes do ano. E haverá também, dia 29, conversa com Sandra Kogut, que comentará a estreia de “Três Verões”, filme estrelado por Regina Casé.

Oficina

Pelo quarto ano consecutivo, a Retroexpectativa realiza ações de formação em parceria com a escola Porto Iracema das Artes. Entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 10h às 13h, na Sala A5 da Escola, acontece a oficina gratuita “Ateliê de crítica cinematográfica”. Mediada por Pedro Azevedo, a atividade é voltada para quem deseja trabalhar noções teóricas e práticas da crítica de cinema. Interessados podem se inscrever no site http://www.portoiracemadasartes.org.br/ , até o dia 16 de janeiro. Serão ofertadas 15 vagas e o resultado será divulgado no mesmo endereço, no dia 17 de janeiro.

Serviço

– Mostra Retroexpectativa 2019/2020

– De 16 a 29 de janeiro

– Das 14h às 22h, de segunda a sexta-feira, no Cinema do Dragão (Salas 1 e 2) (Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema)

– Ingressos R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia) para as faixas “retrospectiva” e “expectativa” e R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia) para “clássicos”.

– Valor promocional às terças-feiras: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).