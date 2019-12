Cultura in Foco: confira a programação de dezembro no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Dezembro chega com muita cultura, arte e animação para os fortalezenses. A agenda do Cineteatro São Luiz neste mês conta com o Curta São Luiz, que é realizado sempre às sextas-feiras, às 12h30 e com entrada gratuita, celebra o espírito natalino com os corais: Cordão do Caroá, Coral dos Amigos da Izaíra Silvino, Grupo de Tradições Cearenses e Coral do Canto da Apá e convidados.

E o tema natalino continua. A Orquestra de Sanfonas do Ceará fará o encerramento do Natal de Luz no palco do Cineteatro e com participação especial de Lucy Alves, Waldonys e João Paulo Lima. O evento ocorre no dia 21 de dezembro às 19h.

Ainda na linguagem música: o instrumentista Ellis Mário apresenta o show “Memórias” em formato intimista no Dentro do Som no dia 13 de dezembro às 19h; e o violonista Nonato Luiz apresenta Serenatas Brasileiras em um repertório especial no dia 15/12, também às 19h.

A última Sessão Sonora (cinema + música) do ano que ocorre no dia 8 de dezembro homenageia Vinicius de Moraes com exibição do filme “Vinicius” de Miguel Faria Jr. e show “Mart’nália canta Vinicius de Moraes”.

Já a faixa de programação Curta Mais Teatro recebe o espetáculo “Enfim, Sós!” que marca os 30 anos da Companhia Teatro Lua, a Carroça de Mamulengos traz “A Ópera de Uma Família Brincante” e o Teatro Máquina apresenta o espetáculo infantil “Paraíso”. A Casa também recebe o “Festival de Teatro de Fortaleza”: abertura e apresentação do espetáculo “Processo de Conscerto do Desejo” com Matheus Nachtergaele.

Encerrando o mês, o Cinema coloca em cartaz sessões gratuitas dos filmes: “Aladdin” (2019) de Guy Ritchie, a animação “O Grinch” de Yarrow Cheney (2018) e “X-men: Fênis Negra” (2019) de Simon Kinberg.

O projeto Visita Guiada encerra as atividades do ano no dia 7 de dezembro, ocorrendo em três sessões: às 9h, 10h e 11h.

Confira a programação completa aqui.