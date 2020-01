Cultura in Foco: domingo tem Carnaval no Viva o Parque do Maranguapinho

As férias escolares estão terminando e uma boa opção para este domingo (26), é o Viva o Parque. O projeto acontece na Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio Ceará-Maranguapinho, no Parque Estadual do Cocó e na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Sítio Curió, as três, em Fortaleza e no Parque Estadual Botânico, em Caucaia, e oferece aos vistantes, diversão e muitas atividades esportivas e educacionais: massoterapia, tai chi chuan, yoga, biodança, zumba, aeróbica, dança de salão, slackline, cama elástica, trilhas, pintura facial, contação de histórias e oficinas de educação ambiental.

Na APA do Estuário do Rio Ceará-Maranguapinho o visitante vai pular Carnaval. Pois além da programação prevista para acontecer nas tendas do Viva o Parque, vai ter oficina para confecção de máscaras e serviços de aferição de pressão e teste glicêmico. “O show fica por conta da dupla Weider e Erasmo”, disse Sérgio Mota, da Coordenadoria de Educação Ambiental (Coeas), da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). Ele garante que vai ter “muita folia com marchinhas, axé, samba, pagode e muito mais”.

No Parque do Cocó, para os que apreciam práticas esportivas mais radicais, tem arvorismo. São dez estações e funcionam também aos sábados (de 8h às 17h). Os visitantes poderão ainda desfrutar de um agradável passeio de barco. E para o público que gosta de “bater bola”, a unidade de conservação (UC) disponibiliza quadras para a prática de futsal, basquete e voleibol, além das quadras de areia para o vôlei de praia e beach tênis. “Agora tem a recém-inaugurada areninha, com quadra poliesportiva”, destaca o gestor do parque, Paulo Lira.

No Sítio Curió, na Lagoa Redonda, a programação do Viva o Parque garante que vai ter dança de salão, pintura facial, contação de histórias, slackline, cama elástica, zumba e muita diversão e brincadeiras. No Botânico, em Caucaia, tem zumba, escalada fixa, pula-pula, pintura facial e muitas outras brincadeiras, no entanto, a UC ainda tem pedalinho no lago, parquinho infantil, trilhas guiadas, orquidário, meliponário e Museu do Meio Ambiente.

Saiba mais

Coordenado pela Sema, o projeto Viva o Parque é uma boa e saudável alternativa, desenvolvida pelo Governo do Estado, para oferecer à população cearense a oportunidade de reaproximar-se da natureza por meio de atividades de educação ambiental, práticas esportivas, lazer e recreação, em áreas verdes públicas.

Serviço

Projeto Viva o Parque – na APA do Estuário do Rio Ceará-Maranguapinho

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Cruzamento das ruas Beira Rio e Monte Pascoal, próximo EEEP Darcy Ribeiro,

Fortaleza.

Projeto Viva o Parque – no Parque Estadual do Cocó

Dia: Todos os domingos

Horário: de 7h às 12h

Endereço: Avenida Padre Antônio Tomás, S/N, Fortaleza.

Projeto Viva o Parque – na Arie do Sítio Curió

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12hEndereço: Av. Prof. José Arthur de Carvalho, s/n, em frente a Naturágua, na Lagoa Redonda, Fortaleza-CE.

Projeto Viva o Parque – no Parque Estadual Botânico

Dia: Todos os domingos

Horário: de 9h às 12h

Endereço: Estr. José Aragão e Albuquerque, s/n – Itambé, Caucaia.