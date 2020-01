Cultura in Foco: Dragão do Mar segue com programação especial para as férias

O ciclo Férias no Dragão – Mirante das Artes segue em janeiro e traz, entre os destaques, a mostra de Retroexpectativa, o pré-Carnaval Esquenta Chão da Praça e o festival gastronômico Delícias do Mundo, além de apresentações de música, dança e teatro, exposições e debate. Quase toda a programação é gratuita.

Celebrando o início de 2020 e visando ofertar uma programação diversificada e acessível para todos os seus visitantes, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura dá continuidade ao ciclo programático Férias no Dragão – Mirante das Artes, composto por atrações em múltiplas linguagens e opções para toda a família. Visita imperdível para quem está curtindo as férias em Fortaleza, o centro de arte e cultura oferece, até o fim do mês, uma animada programação.

Música

A folia de pré-Carnaval no Dragão já inicia nesta quinta-feira (9), com o Esquenta Chão da Praça, com a banda Os Transacionais e seu tradicional “Carnaval Retrô Brasileiro”. A abertura fica por conta do DJ Alan Morais.

Outro ponto alto da programação são os shows do Mirante das Artes. No dia 19, a partir das 19h, Camila Marieta e Ilya sobem ao palco do Anfiteatro para apresentar seus projetos autorais. No dia 26, mesmo horário e local, um time de peso promete emocionar o público. Daniel Groove, Vitoriano, Laya Lopes, Daniel Medina e Nayra Costa se reúnem no projeto “Meu corpo minha embalagem e outras canções de viagem”. Com a participação mais que especial de outro consagrado artista cearense, o cantor e compositor Rodger Rogério, o grupo apresenta um repertório que conta a história do êxodo tão comum na vida dos artistas nordestinos. Os shows são gratuitos, com acesso limitado à capacidade do local.

No dia 10 de janeiro, a partir das 18h, o Espaço Rogaciano Leite Filho será palco para que artistas, poetas e admiradores de poesia mostrem todo o seu talento. Com o projeto Slam, o rapper Erivan Produtos do Morro promove uma competição de poesia falada e performática. Os interessados que tiverem até 3 poesias próprias de até 3 minutos poderão se inscrever no ato do evento.

Outra boa pedida é o Fuxico Musical, programa que acontecerá aos domingos, a partir das 17h, na Arena Dragão do Mar. A tradicional feirinha Fuxico no Dragão será embalada pela apresentação de talentosos instrumentistas. Madeira Trio, Rebeca Câmara e Samuel Rocha se apresentam, respectivamente, nos dias 12, 19 e 26 de janeiro.

Cinema

De 16 a 29 de janeiro, acontece a 6ª edição da Mostra Retroexpectativa 2019/2020, que exibe 69 filmes de 17 países, sendo 31 longas brasileiros. A mostra celebra os filmes que marcaram 2019, além de trazer clássicos e pré-estreias, e contará com a presença de nomes como Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, Allan Deberton e Sandra Kogut. Os ingressos para as sessões custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia) e podem ser adquiridos na Bilheteria do Dragão do Mar, com valor promocional às terças de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) para os filmes das categorias “retrospectiva” e “expectativa” e R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia) para os “clássicos”.

Artes Visuais

Continuam em cartaz nove exposições com acesso gratuito. No Museu de Arte Contemporânea, os visitantes do Dragão do Mar poderão conferir: Ouro Branco – a estrada é escura e arriscada, da artista Simone Barreto; Grande Circular, de Isadora Teixeira, Léo Silva, Linga Acácio, Lucas Dilacerda, Samuel Tomé, Terroristas del Amor e Wellington Gadelha; Zona de Remanso, dos artistas Cadena, Clébson Oscar, Larissa Vasconcelos, Linga Acácio, Jonas Van, Priscilla Sousa, Karine Araujo, Zahra Alencar; Desindústria, de Rafael Vilarouca; e Fóssil Coração de Peixe, de Lua Alencar, Willian Ferreira, Raquel Gomes, Naiana Gomes.

A Ereção da Palavra, do artista Lívio do Sertão, poderá ser vista nos espaços externos no Centro Dragão do Mar. A exposição De Poesia a Periferia tá cheia!, do Coletivo Motim, fica no Espaço Mix. A Multigaleria recebe a mostra fotográfica Folclore em Cena e a Varanda dos Museus exibe Rotas, de Régis Amora.

Ações Educativas e Visitas Mediadas

Outra opção bacana de atividade para essas férias são as oficinas educativas promovidas pelo Museu de Arte Contemporânea do Ceará. Nos dias dia 11, 12 e 18, a partir das 16h, o público poderá participar, gratuitamente, de atividades relacionadas às exposições, com mediação dos educadores do Museu. Além disso, os visitantes do MAC-CE poderão participar de visitas mediadas em português, de terça a sexta, às 10h, 11h, 15h e 16h, e sábados e domingos às 19h; e visitas guiadas em inglês, de quarta a sexta, às 15h e 16h, sem necessidade de agendamento prévio.

Dança

E para quem gosta de assistir ou praticar dança, não faltam opções. Todos os sábados de janeiro, a partir das 16h, a Arena Dragão será palco para a prática livre de dança, trazendo um estilo diferente a cada semana. Nos dias 04, 11, 18 e 25 do mês, respectivamente, acontecem os projetos Tango na Praça, Kizomba-se, Planeta Hip Hop e Fuá de Salão.

Além disso, três espetáculos de dança gratuitos serão reapresentados no Teatro Dragão do Mar. Fazendo uma retrospectiva de algumas das apresentações de maior sucesso em 2019, serão reprisados: D’Kebrada – Memórias de um Território, do Instituto Katiana Pena; e Corpos Embarcados, da Companhia Barlavento.

Teatro

O Férias no Dragão – Mirante das Artes também apresenta uma retrospectiva de alguns espetáculos que foram destaque no ano passado e promove, gratuitamente, no Teatro Dragão do Mar, os espetáculos E.L.A., de Jéssica Teixeira; Maquinista, do Grupo Pavilhão Magnólia; e Despejadas, do Grupo Nóis de Teatro.

Infantil

Aos domingos, o tradicional Brincando e Pintando no Dragão promove brincadeiras acompanhadas por monitores e apresentações artísticas, sempre a partir das 16h, na Praça Verde. No dia 12 de janeiro, acontece oficina de pintura e contação de histórias, com lançamento do livro “Nina e a Música do Mar Sereias”. No dia 19, tem roda de capoeira infantil e teatro de mamulengos, com apresentação do espetáculo “Cassimiro Coco e a Filha do Coroné Baltazar”, do Grupo Calu Maravilha

Também tem apresentação no Teatro Dragão do Mar para a garotada. Nos dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26, o espetáculo infantil “Napoleão”, do Grupo Pavilhão da Magnólia, será apresentado a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e podem ser adquiridos na Bilheteria do Teatro.

Humor

Se o Ceará é celeiro de grandes humoristas, não poderia faltar uma boa comédia. Aurineide Camurupim, Ciro Santos e Titela apresentam o espetáculo adulto “Vale a Pena RIR de novo, Uma verdadeira comédia”. A apresentação acontecerá nos dias 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26, a partir 20h, no Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 40,00 / 20,00 à venda na Bilheteria do Teatro.

Gastronomia

Pra completar a programação, de 24 a 26 de janeiro, a Praça Verde do Dragão do Mar recebe a 3ª edição do Festival Delícias do Mundo, que traz oficinas, palestras e feira gastronômica, reunindo o melhor da gastronomia mundial. O acesso é gratuito.

Debate

Para quem gosta de capoeira, no dia 08 de janeiro, a partir das 19h, no Auditório do Dragão do Mar, o grupo Capoeira Brasil promove mais um debate relacionado ao tema. Após a discussão, o grupo segue para a Arena Dragão do Mar, para o jogo de capoeira. O acesso é gratuito.

Planetário Rubens de Azevedo

Em janeiro, o Planetário estreia novas sessões. Às quartas, quintas e sextas, a programação começa às 18h, com ABC do Sistema Solar (Sessão Infantil); às 19h com A Lenda da Princesa Acorrentada (Sessão Infanto- Juvenil); e 20h com Visões do Cosmos (Sessão Juvenil- Adulto). Sábados e Domingos, às 17h, tem ABC do Sistema Solar (Sessão Infantil); 18h A Lenda da Princesa Acorrentada (Sessão Infanto- Juvenil); 19h A Procura pela Vida – Estamos Sozinhos? (Sessão Juvenil- Adulto); e 20h com A luz e o Berço da Vida (Sessão Juvenil- Adulto). Ingressos R$ 5,00/ 10,00.

Nos dias 30 e 31 de janeiro, a partir das 19h, o Planetário promove também o Noite das Estrelas, quando disponibiliza telescópios ao público em geral para observação astronômica de crateras da lua, planetas e nebulosas. A participação é gratuita.

