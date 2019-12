Cultura in Foco: Fortaleza recebe o VillaMix 2019 nesta sexta-feira

A semana começa com muita programação cultural. Um dos principais eventos de música sertaneja chega a Fortaleza nesta sexta-feira (6). Entre as atrações do VillaMix estão Gusttavo Lima, Luan Santana, Jorge & Mateus, Dennis, Jonas Esticado, Lauana Prado e Os Parazim.

Com mais de oito anos de história no Brasil, o VillaMix chega a mais de 20 edições por ano, e percorre as principais capitais do país. O show estava previsto para acontecer no dia 20 de outubro mas trocou de data e local.

Serviço

Sexta (6), às 19h, na Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901, Castelão).

Ingressos: de R$55 a R$570.

Vendas no site. (3304.4501)