Cultura in Foco: “Luau do Davi” anima a noite de sexta-feira no Colosso

Quem já está se programando para aproveitar o fim de semana pode se proparar. Está confirmada mais uma edição do “Luau do Davi”, evento realizado pelo cantor Davi Cartaxo, no Colosso Fortaleza. Após lançar o projeto intimista no mês de outubro, ele promove a primeira edição aberta ao público para agitar as férias com convidados especiais no dia 13 de dezembro.

O artista leva o seu pop contemporâneo para embalar a noite do público nos acordes dos novos sucessos, como “Vou Pra Ficar”. No palco, ele receberá a participação especial da Ana Gabriela, artista de destaque em todo o país por hits como “A Gente Se Dá Bem”, “Mais de Nós” e “3 Horas”.

O line up do Luau do Davi também contará com shows de Camila Marieta e Igor Montenegro. O projeto do Luau foi lançado nas plataformas digitais do artista, mesclando alguns estilos musicais que animaram o público durante a primeira edição.

O evento tem como pano de fundo o cenário exuberante do Colosso Fortaleza, além da boa música com influências do pop e do folk. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 26 de novembro e o primeiro lote de ingressos custará R$ 40.

Sobre o Davi Cartaxo

Uma das novas vozes da música pop contemporânea brasileira, Davi Cartaxo se destaca pela sua sonoridade e composições. Aos 28 anos de idade, o jovem músico cearense já traz na bagagem técnica aguçada e influência direta de nomes como os americanos John Mayer e Jack Johnson e o australiano Vance Joy, além de referências nacionais como Lenini, Skank e Nando Reis. Transitando entre o folk e o pop, Davi já uma aposta certeira de sua geração.

Serviço

Luau do Davi do Colosso

Local: Colosso Fortaleza

Data: Sexta-feira, 13 de dezembro

Horário: A partir das 20h

Ingressos: Aplicativo do Colosso