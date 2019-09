Cultura: Pitty, Tom Cavalcante e Francis e Olívia Hime se apresentam no fim de semana em Fortaleza

Neste final de semana, shows musicais e espetáculos teatrais estão sempre presentes na agenda semanal do Verso. Dessa vez um dos principais tem como protagonistas o pianista e compositor Francis Hime, que se apresenta ao lado da cantora Olivia Hime. Pitty continua com a segunda parte da turnê de lançamento do seu mais novo álbum em apresentação no Dragão do Mar.

Show de humor

Tom Cavalcante volta à sua terra com um novo espetáculo que reforça o talento do humorista ao representar seus famosos personagens, mas com um toque de improviso. Inspirada no clássico “Os Sertões”, uma exposição destaca obras de mais de 70 artistas de gerações e linguagens diferentes. Confira os eventos que acontecem em Fortaleza nesta semana.