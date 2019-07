Cursinho Pré-Universitário da Uece recebe inscrições até 26 de julho

O Curso Pré-Universitário UeceVest, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), está com inscrições abertas até o próximo dia 26 de julho. A inscrição deve ser realizada online por meio de cadastro pelo site.

Para confirmação e finalização da inscrição é necessário entregar documentação na coordenação do UeceVest: comprovante de pagamento de inscrição, três vias do contrato, cópia do RG, do CPF, do certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração que está cursando, do comprovante de residência com CEP e duas fotos 3×4.

O cursinho intensivo tem duração de cinco meses. O aluno terá direito ao material didático, bem como a carteira de estudante mediante pagamento de taxa estipulada pelo DCE/ETUFOR.

Mais informações: 3101.9658/ 98726-2127(WhatsApp)