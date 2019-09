CUT, Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam protesto em frente a Assembleia Legislativa

Diversas categorias trabalhistas protestam em frente a Assembleia Legislativa na manhã desta sexta-feira (20). Os trabalhadores começaram a caminhada na Avenida 13 de maio e agora interditam o tráfego na Avenida Desembargador Moreira.

No momento eles estão reunidos e as lideranças da mobilização proferem palavras de ordem contra o governo de Jair Bolsonaro. Acusam a gestão do presidente de corrupção, criticam a reforma da previdência, os cortes na educação e a ameaça de privatização das instituições públicas.

Alguns parlamentares também se encontram no local, são eles: Acrísio Sena (PT), Elmano de Freitas (PT) e Augusta Brito (PCdoB).

Confira as imagens abaixo: