Da Grande Fortaleza ao Vale do Curu; da Região Norte ao Cariri, chuvas banham o Ceará

As chuvas caíram com mais intensidade, nessa terça-feira (04), e na madrugada desta quarta-feira (05), deixando alegria para quem está no campo e contratempos para áreas urbanas, como aconteceu, na Região Metropolitana do Cariri, com ruas alagadas e imagens de uma enxurrada. Juazeiro não registrou a maior chuva das últimas 48 horas, mas foi na Terra do Padre Cícero que as consequências das fortes precipitações ficaram mais presente na vida da população.

A relação das maiores 10 chuvas, entre as 7 horas da manhã dessa terça-feira e às 7 horas da manhã desta quarta, fornecida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que a maior precipitação, com 110 milímetros, aconteceu na cidade de Cedro, enquanto, nos municípios de Trairi e Paraipaba, na Região do Vale do Curu, as chuvas chegaram a 105 milímetros.

A cidade de Juazeiro do Norte, conforme a Funceme, recebeu uma chuva de 89 milímetros, o que provocou a interrupção de trânsito em algumas ruas e avenidas. A forte correnteza acabou arrastando um veículo. As cidades de Crato e Barbalha, que, com Juazeiro do Norte, formam o Triângulo Crajubar, também, sentiram os efeitos das fortes chuvas.

Veja o vídeo:

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos aponta uma quarta-feira com chuvas em cidades da Grade Fortaleza e das diferentes regiões do Interior do Estado. O boletim da Funceme, liberado na manhã desta quarta, registro chuvas em 90 municípios do Ceará.