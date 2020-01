Dani Calabresa está namorando publicitário

E a fila andou para Dani Calabresa! Após dois anos solteira, a humorista está namorando o publicitário Richard J. Neuman. O publicitário postou no Stories, do Instagram, uma foto com a humorista e assumiu o romance.

“Resumindo: Namorem pessoas que te façam surpresas e que façam você se sentir especial. Não tem sensação igual. Love”, escreveu na legenda da foto.

Antes do namoro com Richard, Dani Calabresa foi casada com o humorista Marcelo Adnet. Os dois começaram a namorar em 2007 e se casaram em 2010. Em novembro de 2014, surgiram fotos de Adnet traindo a humorista. Em fevereiro de 2015, ela deu entrevista afirmando que havia perdoado a traição. O casal se separou em abril de 2017.

(*)com informação do O Dia