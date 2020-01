De olho nas eleições, PSD retoma, por Beberibe, nessa sexta, agenda de encontros

Na próxima sexta-feira (31), o PSD Ceará dará início à abertura dos encontros regionais pelo fortalecimento da legenda em todo o estado. O encontro será sediado, em Beberibe, e contará com a presença do presidente estadual da sigla, Domingos Filho, do deputado federal Domingos Neto e da deputada estadual Patrícia Aguiar.

Beberibe é administrada pelo correligionário padre Pedro, que também convida a todos a participarem do evento, que deve reunir lideranças regionais e autoridades locais.

O partido se prepara para reeleger e fazer sucessores em municípios cearenses que já pertencem à agremiação, além de disputar novas administrações municipais, no pleito eleitoral de 2020.

Serviço

Beberibe | Encontro Regional – PSD

Data: 31 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 18H

Local: Câmara Municipal – Av. Maria Calado