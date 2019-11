De olho no prazo: décima parcela do IPTU vence nesta quinta-feira

A décima parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2019 vence neste quinta-feira (07). O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) está disponível para consulta e impressão no site da Secretaria Municipal das Finanças (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Os contribuintes que não quitaram as parcelas anteriores do IPTU 2019 ainda podem efetuar o pagamento. É só acessar o link de emissão do DAM e imprimir o boleto atualizado. O boleto do IPTU pode ser pago em bancos e casas lotéricas, dentro do vencimento indicado no documento.

No site da Sefin, o contribuinte tem acesso aos principais serviços, informações e formulários relativos ao IPTU 2019. Outra facilidade oferecida pela página da Sefin aos cidadãos é o agendamento eletrônico. Nela é possível agendar dia e hora para o atendimento de questões relacionadas ao IPTU ou a qualquer outro serviço oferecido pela Secretaria. Este atendimento diferenciado ocorre na sede da Sefin.

Caso o cidadão deseje um atendimento presencial, a Sefin conta ainda com dez Núcleos de Acolhimento da Secretaria das Finanças, sendo nas seis Secretarias Regionais, das 9h às 15h; no shopping Del Paseo, das 10h às 17h30; no Grand Shopping Messejana, das 10h às 16h; e nos Vapt Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra, das 8h às 17h. A descentralização do serviço busca proporcionar mais comodidade e acessibilidade ao cidadão.