De olho no prazo: último parcela do IPVA vence nesta segunda-feira (10)

A quinta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019 vence nesta segunda-feira (10). O pagamento pode ser efetuado independente da quitação das quatro primeiras parcelas ou da existência de débitos anteriores.

Dos 2.271.067 veículos tributados este ano, 1.645.038 estão com o IPVA em dia, o correspondente a 72,4%. A expectativa é que a arrecadação chegue a R$ 1 bilhão, sendo que 50% desse valor pertence ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos são licenciados.

Para imprimir o boleto, basta acessar o link e informar o chassi do veículo, ou a placa e o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Onde pagar

O pagamento pode ser feito normalmente nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Itaú, nas casas lotéricas e na rede de farmácias Pague Menos.

Quem preferir pode, ainda, pagar o imposto por meio dos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Quanto pagar

Para chegar aos valores do IPVA, a Sefaz considerou a tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que traz os preços médios de mercado dos veículos, e consultou o Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel).

Desde 2015, a Sefaz não envia cobranças do IPVA pelos Correios. Todos os boletos para pagamento encontram-se disponíveis no site da Secretaria.

Primeiras parcelas

Os contribuintes que não quitaram as quatro primeiras parcelas do IPVA, vencidas nos dias 8 de fevereiro, 8 de março, 8 de abril e 8 de maio ainda podem efetuar o pagamento, basta acessar o link de emissão do DAE e imprimir o boleto do IPVA atualizado.

Nesses casos, o pagamento vem acompanhado de acréscimo de juros e multa de 0,15% ao dia, até o limite de 15% sobre o valor do imposto.

(*) Informações do Governo do Estado