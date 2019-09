De Russas (CE) à Itaúna (MG); de Fortaleza à Itália, passando por SP e RJ. A conexão do ‘Alerta Geral’ para tirar dúvidas na área previdenciária

Uma verdadeira avalanche de perguntas com dúvidas na área previdenciária chegou, nesta semana, ao wtassapp (085) 9.9161.7280 do Jornal Alerta Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. A resposta aos questionamentos dos segurados está, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, na edição especial do Alerta Geral, que tem o comando do jornalista Luzenor de Oliveira e a participação do advogado Rafael Castelo Branco.

Uma das perguntas chegou da Itália: a brasileira Juliana quer saber como pode, mesmo distante do Brasil, contribuir para o INSS. Outra dúvida é da Leila, de Itaúna, em Minas Gerais, que, com 58 anos de idade e 27 anos de contribuição, deseja receber a boa notícia sobre a hora de dar entrada no pedido de aposentadoria.

Da cidade de Russas, a dúvida é da Erinalda, que tem 17 anos de recolhimento para o INSS, enquanto a Claudiana, da cidade de Novo Oriente, espera uma resposta ao questionamento do marido, servidor público, que já faz os cálculos sobre a hora de bater à porta da previdência social e solicitar a aposentadoria.

As respostas para Juliana (Itália), Leila Pimenta (Itaúna-MG), Erinalda (Russas), Claudiana (Novo Oriente) e Anita (Santa Fé – SP), assim como, para outras dezenas de ouvintes e internautas, estão, de forma bem explicada, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, edição deste sábado.

REDE DE RÁDIO E INTERNET

O Jornal Alerta Geral, levado, ao ar, a partir das 7 horas, é gerado pela Rádio FM 104.3 –Grande Fortaleza, tem transmissão, via satélite, para outras 30 emissoras no Interior do Estado, e está nas nossas redes sociais: Facebook, instagram, twitter e youtubbe – @cearaagora.

LINHA DIRETA: WhatsApp: (85) 98940.2385