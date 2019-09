De volta ao Fortaleza: Rogério Ceni aceita proposta e deve ser anunciado ainda nesta sexta

O técnico Rogério Ceni está de volta ao Fortaleza, após a demissão de Zé Ricardo. O ex-goleiro aceitou a proposta para comandar o clube 46 dias depois da saída para defender o Cruzeiro. O treinador deve desembarcar na Capital ainda nesta sexta-feira (27), e assume a equipe já contra o Botafogo, segunda (30), às 20 horas, na Arena Castelão.

A oficialização do anúncio depende de detalhes contratuais, envolvendo a rescisão de Zé Ricardo, e uma reunião com a sua comissão técnica titular, formada pelos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões e também pelo preparador físico Danilo Augusto – todos já trabalharam no time cearense. Contratado pela equipe em novembro de 2017, o técnico acumula os títulos de campeão Cearense, da Copa do Nordeste e da Série A do Brasileiro.

Apontado como o maior técnico da história do Fortaleza, comandou a equipe em 94 jogos oficias, desconsiderando os amistosos. Foram 51 vitórias, 18 empates e 25 derrotas; aproveitamento de 60,63%. A missão de Rogério Ceni é a manutenção do time na Série A do Brasileiro.

Ocupando a 15ª posição, com 22 pontos, o Tricolor do Pici está a três da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe encara o Botafogo na segunda (30), na Arena Castelão, às 20 horas.