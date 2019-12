Décimo terceiro: mais de 150 mil servidores recebem a grana nesta sexta-feira

Os 158.922 servidores ativos, inativos e pensionistas do Governo do Ceará vão receber a segunda parcela do 13º salário nesta sexta-feira (20). O recurso que será utilizado para o pagamento será de R$ 537 milhões.

De acordo com o governador do Ceará, Camilo Santana, dentro de um mês, o Estado vai injetar mais de 2 bilhões e meio de reais na economia cearense.

Segundo o chefe do executivo, a liberação do recurso vai fazer com que as pessoas comprem mais e a economia gere mais empregos, aquecendo o comércio cearense. A primeira parcela do 13º foi paga em julho, cerca de R$ 500 milhões.