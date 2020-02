Declarações desastradas”, define o jornalista Carlos Alberto Alencar sobre falas de Paulo Guedes

“Declarações desastradas, preconceituosas e cheias de ranço ideológico e até mesmo social de representantes do governo, do primeiro escalão e até do presidente Bolsonaro não são novidade para ninguém”, afirma o jornalista Carlos Alberto Alencar, que categoricamente o opõem as declarações feitas pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, nos últimos dias.

O jornalista, em seu comentário no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (14), elencou os episódios onde o ministro deu declarações polêmicas. A primeira ocorreu quando Paulo Guedes chamou os servidores públicos de parasitas ao falar sobre a relação entre os servidores e o estado.

Em outra ocasião, ao comentar sobre o dólar barato, o ministro disse as seguintes palavras “agora não tem negócio de câmbio a R$1,80, todo mundo indo para a Disneylândia. Empregada doméstica indo para a Disneylândia […] o dólar mais alto é bom para todo mundo”.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: