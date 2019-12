Decon divulga pesquisa de preços para a Ceia de Natal

O natal está se aproximando e uma das atividades que acontecem nessa data é a preparação da ceia. Para subsidiar os cidadãos de informações que orientem as compras para as festas de fim de ano, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), órgão do Ministério Público do Ceará (MPCE), realizou uma pesquisa de preço com produtos típicos das festas natalinas.

Nos dias 4, 9 e 10 de dezembro, servidores do órgão acompanharam preços de cestas de natal e aves para ceia natalina nos supermercados das maiores redes da Capital cearense e em sites que também oferecem estes produtos.

As lojas visitadas foram: Assaí, Center Box, Cometa, Bompreço, Carrefour, Extra, Gbarbosa, Kalunga, São Luiz, Pinheiro, Frangolândia, Guará, Pão de Açúcar, Super Lagoa; e os sites: americanas.com e submarino.com.

A pesquisa conclui que há uma tendência de uniformidade nos preços da maioria dos produtos. Já na oferta de itens há uma maior variedade de aves, enquanto que as cestas natalinas são disponibilizadas de modo mais restrito.

Os dados levantados mostram que a maior variação de preços foi observada entre as opções de aves natalinas, especialmente pelo fato da oferta ser mais ampla. Entre os produtos desta categoria, a maior variação de preços foi identificada para a “Ave Fiesta Assa Fácil Seara”, atingindo um percentual de 53%.

A secretária-executiva destaca, ainda, que há uma expectativa que a oferta de itens pesquisados ainda cresça nesse período que antecede a festa do Natal. Nos estabelecimentos pesquisados, aquele que apresentou maior oferta de produtos foi o Hipermercado Carrefour, localizado na Avenida Barão de Studart, que disponibilizou 19 itens dentre os constantes da pesquisa.

Acesse aqui o relatório completo da pesquisa.

*(Com informações do MPCE)