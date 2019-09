Decon promove mutirão de renegociação de dívidas a partir desta segunda-feira (09)

Na semana em que o Código de Defesa do Consumir completa 29 anos, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o Decon, promove multirão que proporciona uma alternativa ao consumidor interessado em renegociar suas dívidas junto a bancos, instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito através da internet.

A ação é uma realização conjunta entre vários Procons do Nordeste que acontece a partir desta segunda-feira e se estende até o dia 20 deste mês. O Decon não vai promover o perdão de dívidas e o pedido de renegociação pode ser feito apenas com instituições já cadastradas no sistema. A lista completa com todas as empresas pode ser consultada na plataforma on-line.

Os interessados devem realizar cadastro on-line e, ao fim da solicitação, a empresa terá o prazo de até 10 dias para apresentar uma resposta ao consumidor. O solicitante deve preencher o formulário com dados de telefone e e-mail atualizados para facilitar o contato.

Segundo o Ministério Público Estadual do Ceará o principal objetivo é proporcionar um diálogo facilitado entre consumidor e empresa.