Decon Viajante oferece atendimento em bairro neste sábado

O projeto Decon Viajante oferecerá atendimento ao público em uma ação social que acontecerá neste sábado (31), no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. A unidade móvel, coordenada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE), ficará das 8h às 13h, na Rua Adolfo Bezerra de Menezes, a serviço da população.

Com o intuito de contribuir para a resolução de conflitos nas relações de consumo e decentralizar o atendimento do Decon, foram criados postos itinerantes na Capital e no interior do Ceará. Outra iniciativa é a implantação de Procons nos municípios integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC). Até então, o projeto visitou 25 municípios cearenses e sete bairros de Fortaleza, contabilizando mais de 300 atendimentos.