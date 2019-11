Decon Viajante visita cinco bairros de Fortaleza em dezembro

Durante o mês de dezembro, cinco bairros de Fortaleza receberão atendimento especializado do projeto Decon Viajante. Coordenado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a iniciativa disponibiliza à população a oportunidade de tirar dúvidas e registrar reclamações contra fornecedores de produtos e serviços e contra estabelecimentos que descumpram as leis.

A equipe Decon Viajante oferecerá atendimento, sempre das 8h às 14h, nos seguintes bairros: Serviluz (Praça Cais do Porto – 03/12), Conjunto Polar (Praça do Polar – 04/12), Pirambu (Praça do Cecai – 10/12), Aerolândia (Praça da Areninha – 17/12) e Bom Jardim (Praça Santa Cecília -18/12).

Além de registrar reclamações e denúncias da população, o Decon também vai intermediar um mutirão de renegociação de dívidas contra todos os segmentos de consumo, com destaque para instituições financeiras, empresas de telefonia e serviços essenciais (água e energia elétrica). Na ocasião, os consumidores endividados poderão renegociar dívidas com condições especiais de desconto e parcelamento do débito. Para isso, é necessário que eles estejam de posse de todos os documentos referentes à dívida e saibam do que devem dispor financeiramente para fazer a negociação.

A secretária-executiva do Decon, Ann Celly Sampaio, ressalta que a iniciativa é uma oportunidade pacífica para resolver conflitos de interesses, já que é vantajoso tanto para as empresas, que sabem que os mutirões de conciliação são uma forma de voltarem a receber um dinheiro que já era tido como perdido, e para os consumidores, que têm a chance de voltar a receber crédito e limpar o nome na praça.